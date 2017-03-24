В Крыму рассказали о состоянии украинского бизнеса в регионе

Он подчеркнул, что власти республики гарантируют украинским бизнесменам безопасность крымских активов.

«Украинские предприниматели прекрасно здесь себя чувствуют. Процесс их прихода только усиливается. Бизнес в Крым просачивается любыми путями, пытается зацепиться, так как понимает, что здесь можно заработать», — сказал Константинов в интервью РИА Новости.

При этом он отметил, что есть и обратная сторона.

«В Крыму остались активы украинских бизнесменов, которым они стали некомфортны. Причина — их близость к верхушке нынешней власти Украины. Такие владельцы стараются избавиться от своего бизнеса, повыгодней его продав», — сказал глава парламента.