Из Омска туристы смогут улететь в семь теплых стран

Согласно нему, планируется осуществлять полеты в 16 российских городов, а также в Астану и Бишкек. Кроме того, ряд чартерных рейсов будет выполнять полеты в семь теплых стран.

Чартеры будут летать на Кипр, в Болгарию, Тунис, Вьетнам и Таиланд, на материковую и островную части Греции, а также в Турцию, куда заявлено сразу три рейса от двух авиакомпаний.