Из Омска туристы смогут улететь в семь теплых стран
Омский аэропорт опубликовал летнее расписание, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября.
Омский аэропорт опубликовал летнее расписание, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября.
Согласно нему, планируется осуществлять полеты в 16 российских городов, а также в Астану и Бишкек. Кроме того, ряд чартерных рейсов будет выполнять полеты в семь теплых стран.
Чартеры будут летать на Кипр, в Болгарию, Тунис, Вьетнам и Таиланд, на материковую и островную части Греции, а также в Турцию, куда заявлено сразу три рейса от двух авиакомпаний.
По России самолеты из Омска будут летать в Москву,