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09:58 (мск), источник: СуперОмск

Из Омска туристы смогут улететь в семь теплых стран

Омский аэропорт опубликовал летнее расписание, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября.

Согласно нему, планируется осуществлять полеты в 16 российских городов, а также в Астану и Бишкек. Кроме того, ряд чартерных рейсов будет выполнять полеты в семь теплых стран.

Чартеры будут летать на Кипр, в Болгарию, Тунис, Вьетнам и Таиланд, на материковую и островную части Греции, а также в Турцию, куда заявлено сразу три рейса от двух авиакомпаний.

По России самолеты из Омска будут летать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Анапу, Симферополь, Геленджик, Краснодар, Уфу, Иркутск, Якутск, Новосибирск, Нижневартовск, Ноябрьск, Ханты-Мансийск, Сургут и Тюмень.

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