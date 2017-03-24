Средняя зарплата в Воронежской области составила 25 тыс рублей в январе
За месяц номинальный доход жителей снизился, за год — вырос на 7,6%.
За месяц номинальный доход жителей снизился, за год — вырос на 7,6%.
Средняя номинальная зарплата в Воронежской области составила 25 тыс. рублей в январе 2017 года, сообщила
Зарплата сотрудников, работающих в химическом производстве и в области информации и связи, в январе 2017 года превысила среднеобластной уровень в 1,6 раза. Почти наполовину выше, чем в среднем по области, оказалась и зарплата работников финансовых организаций, а также организаций, занимающихся производством электрического оборудования и обеспечением электроэнергией, газом и паром. Самая низкая заработная плата сложилась у работников, трудящихся в производстве транспорта, прицепов и полуприцепов (34% от среднеобластного уровня) и производящих кожу и изделия из кожи (38%). Доход работников сельского хозяйства составил 82% от средней заработной платы по области. Ежемесячный доход работников бюджетных учреждений здравоохранения и соцуслуг составил 87% от среднеобластного уровня, учреждений образования — 83%.
Суммарная задолженность работникам по зарплате составила 10,9 млн рублей на 1 марта 2017 года. Организации задолжали 173 сотрудникам.