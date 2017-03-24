Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
СМИ: у Сбербанка сорвалась крупная сделка на Украине
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
«Вокзала больше нет»: очевидец о взрыве базы под Харьковом
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": эксперт
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Тайский День слона
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
10:13 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Агеев: «уберизация» пермским риелторам пока не грозит

ПЕРМЬ, 24 марта, РИА ФедералПресс. В Перми на XII Камском форуме профессионалов рынка недвижимости обсудили появление новых технологий в отрасли, реакцию на них профессионального сообщества и трансформацию подходов к продаже недвижимости.

В бурную дискуссию вылилось обсуждение сервиса Сбербанка «Домклик». Риелторы задались вопросом, какая роль отводится им, если банковский сервис позволяет клиентам подать заявку и оформить все документы на получение кредита и подбор квартиры. Вице-президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян, отметил, что появление «Домклика» обнажило две проблемы профессионального сообщества: «Нас слишком много, и наша услуга слишком дорогая».

«Происходит диджитализация отрасли. Скоро человеку не нужно будет ехать и смотреть десять квартир, он сможет посетить виртуальный тур и составить шорт-лист. И лично приехать уже в небольшое количество квартир», — пояснил Алексей Ежиков, директор бизнес-направления компании Planoplan.

Зампред правительства Пермского края Виктор Агеев сделал вывод, что «уберизация» риелторскому бизнесу пока не грозит. «Все равно останутся сугубо риелторские функции — более трудоемкие, менее приятные. Главное — это предложить качественную услугу, которую клиент захочет получить и купить».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев подписал постановление о льготной индексации тарифов «Платона»
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
Марин Ле Пен: Россия и Франция должны вместе спасти мир
РФ намерена бойкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Экс-мэр Барнаула признан виновным в должностных преступлениях
В Германии создана световая система, светящая как 10 тысяч солнц
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Бразилия разгромила уругвайцев и укрепила лидерство в отборе ЧМ Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе «Сентенарио»
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь