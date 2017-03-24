Агеев: «уберизация» пермским риелторам пока не грозит

В бурную дискуссию вылилось обсуждение сервиса Сбербанка «Домклик». Риелторы задались вопросом, какая роль отводится им, если банковский сервис позволяет клиентам подать заявку и оформить все документы на получение кредита и подбор квартиры. Вице-президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян, отметил, что появление «Домклика» обнажило две проблемы профессионального сообщества: «Нас слишком много, и наша услуга слишком дорогая».

«Происходит диджитализация отрасли. Скоро человеку не нужно будет ехать и смотреть десять квартир, он сможет посетить виртуальный тур и составить шорт-лист. И лично приехать уже в небольшое количество квартир», — пояснил Алексей Ежиков, директор бизнес-направления компании Planoplan.

Зампред правительства Пермского края Виктор Агеев сделал вывод, что «уберизация» риелторскому бизнесу пока не грозит. «Все равно останутся сугубо риелторские функции — более трудоемкие, менее приятные. Главное — это предложить качественную услугу, которую клиент захочет получить и купить».