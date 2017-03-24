В Омске реконструируют переход на бульваре Зеленом за 2 миллиона рублей

В нем описаны все сфера финансирования, на которые планируется направить бюджетные деньги из городской казны. Некоторые из описанных цифр заставляют задуматься о целесообразности денежных трат.

Так, на дорожное хозяйство города будет выделено 7 миллионов рублей. Основными «поглотителями» бюджетных трансфертов станут новая дорога в створе улицы Крупской (проектируемая дорога № 6) от улицы Лукашевича до проектируемой дороги № 7 и подземный переход на бульваре Зеленом. На новую дорогу будет потрачено 3 миллиона рублей, а на преображения перехода — на 1 миллион меньше.

Отметим, что омские общественники и урбанисты высказывались резко негативно в отношении реконструкции перехода. Так блогер Игорь Федоров отмечал, что в городе есть множество мест, переходов и развязок, где намного сильнее требуется ремонт.

Также в мэрии планируют построить путепровод через ж/д пути на пересечении улиц 15 Рабочая и Хабаровская. На первом этапе на работы выделяются смешные 24 тысяч рублей. Будет реконструирована дорога от моста 60-летия Победы до улицы Перелета за полтора миллиона и увеличена пропускная способность перекрестков на улице Конева за 300 тысяч.