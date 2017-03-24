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10:18 (мск), источник: РИА Новости

Глава парламента Крыма рассказал о проблемах с банковской системой

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Банковская система в полной мере в Крыму не развернута, и причина тому — отсутствие крупных российских банков, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Банковская система в полной мере в Крыму не развернута. Крупные российские банки, такие как Сбербанк, ВТБ, так и не зашли на полуостров из-за санкций», — сказал Константинов в интервью РИА Новости.

По его словам, это порождает сложности с кредитованием бизнеса.

«Крымская СЭЗ предусматривает серьезное льготное налогообложение, а это весомый плюс… Поэтому свободная экономическая зона — очень хорошая палочка-выручалочка», — подчеркнул Константинов.

Закон о создании в Крыму и Севастополе СЭЗ вступил в силу 1 января 2015 года. Зона предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия предпринимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.

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