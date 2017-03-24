Новосибирские власти до 2025 года направят на мелиоративные работы 1 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Власти Новосибирской области возобновят масштабные мелиоративные работы на территории региона. В текущем году на эти цели направят более 300 млн рублей, до 2025 года — 1 млрд рублей, рассказал руководитель регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Марченко.

«Это знаковое решение правительства — возобновление масштабных работ по понижению уровня грунтовых вод на территории населенных пунктов региона. Сейчас предусмотрены работы в Куйбышеве, Барабинске, Купино, Татарске. Стоимость работ на 2017 год — более 300 млн руб., общая стоимость работ — 1 млрд руб. до 2025 года», — рассказал он на заседании Совета старейшин при губернаторе Новосибирской области.

Он добавил, что по сути это не только важный социальный и экономический проект, но еще и экологический. На какой площади необходимо произвести мелиоративные работы, руководитель департамента не уточнил.

Заболачивание и высокий уровень грунтовых вод в Новосибирской области широко распространены на значительной части территории, особенно в климатической зоне достаточного увлажнения — Северный, Убинский, Куйбышевский, Барабинский районы. На обширных площадях в городах Барабинске, Куйбышеве, райцентрах Убинское, Чаны уровни грунтовых вод не опускаются на глубину ниже 1−1,5 м. Как результат — попадание весенних грунтовых вод в погреба, подполы жилого сектора, а также в подвалы многоквартирных домов, объектов социальной и производственной сферы населённых пунктов, особенно Барабинска и Куйбышева.

В настоящее время площадь мелиорированных земель в Сибирском федеральном округе составляет 726,1 тыс. га — 3,2% от площади пахотных угодий. Практически 70% оросительных и осушительных систем региона требуют реконструкции.