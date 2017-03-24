Красноярский Коммунальный мост хотят полностью перекрыть на ремонт

На время ремонта красноярский Коммунальный мост предложили полностью закрыть для машин. В пресс-службе департамента городского хозяйства подчеркивают, что это пока лишь промежуточное решение, а не окончательное.

Об итогах заседания рабочей группы по мониторингу у­лично-дорожной сети города, которое состоялось накануне, сегодня сообщил координатор ФАР в Красноярске Егор Фролов. На заседании среди прочих вопросов обсуждалась схема организации движения на период капитального ремонта моста и ремонта дорог.

По словам Фролова, специалисты приняли решение полностью закрыть для машин Коммунальный мост на время капитального ремонта, за исключением транспорта спецслужб. В департаменте городского хозяйства в свою очередь пояснили, что окончательное решение о перекрытии моста пока не принято, о нем горожан обещают уведомить заранее.

Также на рабочей группе было принято решение о том, что ремонт на пр. Мира будут осуществляться отрезками — от одного перекрестка до следующего. Улицу Карла Маркса будут ремонтировать продольно — одну полосу оставят для движения, а вторую закроют на ремонт.

Электротранспорт на время ремонта ходить не будет в течение 3 месяцев. Кроме того, на время всего ремонта в центре не будет парковок.