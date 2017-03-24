Средняя зарплата в Прикамье резко упала

В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь 2017 года составила 29 тыс. 904,6 рубля. По отношению к январю 2016 года её рост составил 4,6%. Реальная заработная плата в январе текущего года по сравнению с январем предыдущего года увеличилась на 0,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Между тем, в сравнении с декабрьским показателем размер среднего заработка сильно упал. В декабре 2016 года средняя зарплата составляла 40 тыс. 224,4 рубля.

В январе самую высокую зарплату (более 40 тыс. рублей) имели пермяки, работающие в сфере добычи полезных ископаемых (47 тыс. 550,1 рубля) и области информации и связи (41 тыс. 012,6 рубля). В декабре 2016 года с высокой зарплатой (более 70 тыс. рублей) год закончили финансисты (76 тыс. 619,8 рублей) и рабочие в сфере добычи полезных ископаемых (71 тыс. 541,4 рубля).

Стабильно низкая зарплата в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — в районе 17,5 тыс. рублей.