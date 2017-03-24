В 2017 году в Волгограде закупят 50 новых трамваев

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, кроме приобретения транспорта «Метроэлектротранс» в 2017 году сможет похвастаться еще и освоением новой технологии ремонта путей.

«Торможение и медленный ход вагонов постепенно стирают сталь. Восстановить стертый участок можно методом наплавления недостающих слоев стали. Новая технология позволяет проводить такой ремонт путей, не останавливая движения и не демонтируя рельсы», — отметили в мэрии.

В 2016 году «Метроэлектротранс» заменил рельсы на перегонах «Комсомольская — Площадь Ленина», «39-я Гвардейская — Площадь Чекистов», «Водоотстой — больница Ильича». На балансе предприятия находится около 140 километров путей.