Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Депрессия: болезнь или блажь? Ваше мнение
Депутат потребовал от СКР, ФСБ и МВД проверки данных о Медведеве
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
В моду вошли широкие брюки (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
1185-летие Наины Ельциной
8Пустыня в цвету
11:11 (мск), источник: АиФ Волгоград

В 2017 году в Волгограде закупят 50 новых трамваев

50 новых трамваев закупят в текущем году в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, кроме приобретения транспорта «Метроэлектротранс» в 2017 году сможет похвастаться еще и освоением новой технологии ремонта путей.

«Торможение и медленный ход вагонов постепенно стирают сталь. Восстановить стертый участок можно методом наплавления недостающих слоев стали. Новая технология позволяет проводить такой ремонт путей, не останавливая движения и не демонтируя рельсы», — отметили в мэрии.

В 2016 году «Метроэлектротранс» заменил рельсы на перегонах «Комсомольская — Площадь Ленина», «39-я Гвардейская — Площадь Чекистов», «Водоотстой — больница Ильича». На балансе предприятия находится около 140 километров путей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ нашли ростовский коттедж Виктора Януковича
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
В МВД Украины подтвердили личность убийцы Вороненкова
СМИ сообщили о новых арестах после теракта в Лондоне
Ле Пен намерена отстаивать идею отмены «черных списков» ЕС
При детонации боеприпасов на складе под Харьковом погиб человек
В Германии создана система, светящая как 10 тысяч солнц
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь