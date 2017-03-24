В Волгограде объявлены аукционы на ремонт десяти дорог

Как отметили в пресс-службе мэрии, в планах обновление основных магистралей и второстепенных улиц. Победители приступят к работам уже в апреле.

Так, в первой декаде апреля определятся подрядные организации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Краснополянской (от ул. Исторической до ж/д переезда в п. Городище), ул. Ополченской, пр-кт у Героев Сталинграда от ул. 50 лет Октября до ул. Лазоревой, включая путепровод «Сарептский», ул. Елецкой, наб. 62-й Армии (от ул. Краснознаменской до дороги к паромной переправе), ул. им. Азизбекова, а также дороги на г. Волжский (от ул. им. Николая Отрады до городской черты), включая дамбу в Тракторозаводском районе Волгограда.