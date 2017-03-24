В Волгограде объявлены аукционы на ремонт десяти дорог
Администрация Волгограда объявила 10 аукционов на ремонт дорог общей протяженностью более 25 км.
Администрация Волгограда объявила 10 аукционов на ремонт дорог общей протяженностью более 25 км.
Как отметили в
Так, в первой декаде апреля определятся подрядные организации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Краснополянской (от ул. Исторической до ж/д переезда в п. Городище), ул. Ополченской,
В числе предлагаемых потенциальным подрядчикам дорожных объектов — те улицы, ремонта которых давно ждут волгоградцы. Это 2-я Продольная магистраль в Краснооктябрьском районе протяженностью 4,8 км — ул. им. маршала Еременко в границах от ул. Ополченской до ул. им. Лермонтова, а также участок магистрали в 3,6 км в Ворошиловском районе — ул. Череповецкая. Обновление ожидает и ул. 39-ю Гвардейскую, соединяющую две главные продольные магистрали в Краснооктябрьском районе — на необходимость ее ремонта указывали в ходе предварительного совместного обследования объектов специалисты дорожной отрасли и
Работы начнутся после завершения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов. На всех дорожных объектах будет осуществлен комплексный ремонт, включающий полную замену дорожного полотна с фрезерованием старого изношенного покрытия, устройством выравнивающего слоя, укладкой верхнего покрытия из
Отметим, что решение о таком комплексном подходе, направленном на долгосрочную перспективу было принято в 2014 году. Оно соответствует стратегии развития региона, одним из приоритетных направлений которой является благоустройство муниципальных территорий. Комплексный подход на всех стадиях дорожного ремонта показал: магистрали, восстановленные в 2015 и 2016 годах, перенесли зимы без
В 2016 году в Волгограде восстановлено 1,5 млн кв. м дорожного полотна. Аналогичный объем запланирован и на 2017 год. Проведение работ такого масштаба стало возможным благодаря финансовой поддержке региона и федерального центра. Уже сейчас подрядные организации приступили к подготовительным работам по ранее заключенным контрактам: на улицах Кубанской, Ленкоранской, Домостроителей. С наступлением благоприятных погодных условий, соответствующих строительному сезону, массовый ремонт начнется на десятках дорожных объектах Волгограда.