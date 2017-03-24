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16:08 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде объявлены аукционы на ремонт десяти дорог

Администрация Волгограда объявила 10 аукционов на ремонт дорог общей протяженностью более 25 км.

Как отметили в пресс-службе мэрии, в планах обновление основных магистралей и второстепенных улиц. Победители приступят к работам уже в апреле.

Так, в первой декаде апреля определятся подрядные организации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Краснополянской (от ул. Исторической до ж/д переезда в п. Городище), ул. Ополченской, пр-кт у Героев Сталинграда от ул. 50 лет Октября до ул. Лазоревой, включая путепровод «Сарептский», ул. Елецкой, наб. 62-й Армии (от ул. Краснознаменской до дороги к паромной переправе), ул. им. Азизбекова, а также дороги на г. Волжский (от ул. им. Николая Отрады до городской черты), включая дамбу в Тракторозаводском районе Волгограда.

В числе предлагаемых потенциальным подрядчикам дорожных объектов — те улицы, ремонта которых давно ждут волгоградцы. Это 2-я Продольная магистраль в Краснооктябрьском районе протяженностью 4,8 км — ул. им. маршала Еременко в границах от ул. Ополченской до ул. им. Лермонтова, а также участок магистрали в 3,6 км в Ворошиловском районе — ул. Череповецкая. Обновление ожидает и ул. 39-ю Гвардейскую, соединяющую две главные продольные магистрали в Краснооктябрьском районе — на необходимость ее ремонта указывали в ходе предварительного совместного обследования объектов специалисты дорожной отрасли и эксперты-общественники. Протяженность дорог, планируемых к ремонту, колеблется от 0,7 км до 4,8 км, общая протяженность составляет 25,7 км.

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Работы начнутся после завершения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов. На всех дорожных объектах будет осуществлен комплексный ремонт, включающий полную замену дорожного полотна с фрезерованием старого изношенного покрытия, устройством выравнивающего слоя, укладкой верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, заменой бордюров. К работам будут привлечены крупные подрядчики, обладающие опытом проведения аналогичных работ, хорошей технической оснащенностью.

Отметим, что решение о таком комплексном подходе, направленном на долгосрочную перспективу было принято в 2014 году. Оно соответствует стратегии развития региона, одним из приоритетных направлений которой является благоустройство муниципальных территорий. Комплексный подход на всех стадиях дорожного ремонта показал: магистрали, восстановленные в 2015 и 2016 годах, перенесли зимы без каких-либо серьезных повреждений. Дорожники отвечают за результаты своей деятельности — гарантия на выполненные работы составляет 4 года. В течение этого срока исполнители за свой счет обязаны устранить все дефекты.

В 2016 году в Волгограде восстановлено 1,5 млн кв. м дорожного полотна. Аналогичный объем запланирован и на 2017 год. Проведение работ такого масштаба стало возможным благодаря финансовой поддержке региона и федерального центра. Уже сейчас подрядные организации приступили к подготовительным работам по ранее заключенным контрактам: на улицах Кубанской, Ленкоранской, Домостроителей. С наступлением благоприятных погодных условий, соответствующих строительному сезону, массовый ремонт начнется на десятках дорожных объектах Волгограда.

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