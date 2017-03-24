Тестовое производство «Озон Фарм» в ОЭЗ «Тольятти» стартует в конце мая

Уже к концу мая резидент ОЭЗ планирует начать производство лекарственных препаратов в тестовом режиме.

Сейчас на площадке завершаются работы по внутренней отделке здания и прокладке коммуникаций. Полностью смонтировано все оборудование, по части ведутся пусконаладочные работы. Их планируется завершить в конце апреля — начале мая после того, как предприятие посетят представители заводов-производителей.

Отмечается, что часть установленного на предприятии «Озон Фарм» оборудования завезено из заграницы и сейчас ожидается визит иностранных специалистов, которые проведут все необходимые испытания. После этого можно будет начинать тестовое производство, сообщается в релизе.

«Озон Фарм» будет выпускать в ОЭЗ «Тольятти» лекарственные препараты в различных формах: таблетках, порошках, лиофилизатах.

Учредителем компании является предприятие «Озон», которое работает с 2003 г. в Жигулевске и входит в число наиболее влиятельных предприятий на российском фармрынке. Строительство завода в ОЭЗ началось в 2015 году. В перспективе здесь будут трудиться порядка 250 человек.