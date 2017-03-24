Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Авитаминоз: правда или вымысел
Второй охранник Вороненкова в день убийства охранял другого
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
1185-летие Наины Ельциной
8Пустыня в цвету
11:09 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Власти Приморья спрогнозировали рост инвестиций из Китая

Власти Приморья ожидают серьёзного прорыва в привлечении инвестиций из Китая, который занимает третье место по объёму вложений в край после Японии и Южной Кореи, сообщила пресс-служба региональной администрации.

Источник: Reuters

«Мы очень надеемся, что китайские инвесторы займут те позиции, которых они точно заслуживают в отношениях между нашим странами и территориями. Ожидаем серьезный прорыв в деле привлечения инвестиций из КНР», — заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Глава региона подчеркнул, что Китай входит в тройку основных стран-инвесторов в Приморье и занимает 50% всего внешнеторгового оборота региона. Сейчас в крае работают более 200 предприятий с инвестициями из КНР.

По словам Миклушевского, иностранным, в частности, китайским партнёрам, режимы ТОР и СПВ интересны тем, что ориентированы на экспортные производства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Власти Приморья спрогнозировали рост инвестиций из Китая
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
В МВД Украины подтвердили личность убийцы Вороненкова
СМИ сообщили о новых арестах после теракта в Лондоне
Ле Пен намерена отстаивать идею отмены «черных списков» ЕС
При детонации боеприпасов на складе под Харьковом погиб человек
В Германии создана система, светящая как 10 тысяч солнц
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь