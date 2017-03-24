Власти Приморья спрогнозировали рост инвестиций из Китая
Власти Приморья ожидают серьёзного прорыва в привлечении инвестиций из Китая, который занимает третье место по объёму вложений в край после Японии и Южной Кореи, сообщила
Власти Приморья ожидают серьёзного прорыва в привлечении инвестиций из Китая, который занимает третье место по объёму вложений в край после Японии и Южной Кореи, сообщила
«Мы очень надеемся, что китайские инвесторы займут те позиции, которых они точно заслуживают в отношениях между нашим странами и территориями. Ожидаем серьезный прорыв в деле привлечения инвестиций из КНР», — заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Глава региона подчеркнул, что Китай входит в тройку основных
По словам Миклушевского, иностранным, в частности, китайским партнёрам, режимы ТОР и СПВ интересны тем, что ориентированы на экспортные производства.