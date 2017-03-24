Улицу Фабричную в Новосибирске сужают из-за ремонта колодца
Улицу Фабричную в Новосибирске сужают
Улицу Фабричную в Новосибирске сужают
25 марта на улице Фабричной будет перекрыта полоса проезжей части (в сторону улице Владимировской). Сужение произойдет на участке в районе дома № 14а.
Причина перекрытия части дороги в связи с проведением МУП «Горводоканал» аварийных работ по ремонту колодца.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — предупредили в мэрии.