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10:53 (мск), источник: РИА Новости

Крымские власти рассчитывают на рост потока туристов 10% в год

Динамика роста приезжающих в Крым туристов ежегодно будет увеличиваться на 10%, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Возращение туриста в Крым только началось.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Динамика роста приезжающих в Крым туристов ежегодно будет увеличиваться на 10%, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Возращение туриста в Крым только началось. Идет узнавание нашего региона. Мы будем ежегодно прирастать по динамике туристов на десять процентов», — сказал Константинов в интервью РИА Новости.

По его мнению, полуострову понадобится около десяти лет, чтобы полностью понять свои возможности и потенциал.

Ранее глава комитета регионального парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщал, что Крым в курортном сезоне 2017 года рассчитывает на приезд около 6 миллионов туристов. В прошлом году полуостров принял 5,573 миллиона туристов, что на 21% больше, чем в 2015 году.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>.

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