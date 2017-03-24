Крымские власти рассчитывают на рост потока туристов 10% в год
Динамика роста приезжающих в Крым туристов ежегодно будет увеличиваться на 10%, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Возращение туриста в Крым только началось.
Динамика роста приезжающих в Крым туристов ежегодно будет увеличиваться на 10%, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Возращение туриста в Крым только началось.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Динамика роста приезжающих в Крым туристов ежегодно будет увеличиваться на 10%, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Возращение туриста в Крым только началось. Идет узнавание нашего региона. Мы будем ежегодно прирастать по динамике туристов на десять процентов», — сказал Константинов в интервью РИА Новости.
По его мнению, полуострову понадобится около десяти лет, чтобы полностью понять свои возможности и потенциал.
Ранее глава комитета регионального парламента по
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