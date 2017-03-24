Крымские власти рассчитывают на рост потока туристов 10% в год

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Динамика роста приезжающих в Крым туристов ежегодно будет увеличиваться на 10%, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Возращение туриста в Крым только началось. Идет узнавание нашего региона. Мы будем ежегодно прирастать по динамике туристов на десять процентов», — сказал Константинов в интервью РИА Новости.

По его мнению, полуострову понадобится около десяти лет, чтобы полностью понять свои возможности и потенциал.

Ранее глава комитета регионального парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщал, что Крым в курортном сезоне 2017 года рассчитывает на приезд около 6 миллионов туристов. В прошлом году полуостров принял 5,573 миллиона туристов, что на 21% больше, чем в 2015 году.

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