Малый бизнес в Свердловской области подрастет на 50 миллионов
В 2017 году.
В 2017 году.
В 2017 году свердловские города получат 50 миллионов рублей на развитие бизнеса. Речь идет о субсидиях на софинансирование программ по поддержке малого и среднего предпринимательства. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В общей сложности из областного бюджета на эти цели в 2017 году будет потрачено 50,3 миллиона рублей, сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информполитики.
Больше всего — 8,49 миллиона — ожидаемо получит Екатеринбург. 5,34 миллиона будет выделено Новоуральску. 2,58 миллиона — Березовскому ГО.
На субсидию свыше миллиона рублей также могут рассчитывать Лесной, Асбест, Верхняя Пышма, Заречный,
Всего в списке получателей 51 муниципальное образование.