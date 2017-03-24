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10:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Строительство четвертого моста по-прежнему вызывает вопросы у мэрии Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 24 марта, РИА ФедералПресс. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что ситуация, связанная со строительством четвертого моста в городе, по-прежнему вызывает вопросы.

В рамках традиционного «часа мэра» Анатолий Локоть ответил на вопрос «ФедералПресс» о том, какую позицию занимает сегодня мэрия по вопросу о строительстве четвертого моста в городе. Он заявил, что позиция эта остается неизменной, и о ней можно судить по письмам, направленным в адрес губернатора.

По словам мэра, «серьезные опасения вызывает экономическая схема, место расположения моста». Эти вопросы, как сказал Анатолий Локоть, сегодня до конца все еще не проработаны, поэтому позиция мэрии заключается в том, что нужно более внимательно относиться к проекту.

Анатолий Локоть особо подчеркнул, что сейчас мэрия «исключена из всяческих решений, кто бы не ссылался и не старался взвалить ответственность». Он пояснил, что всю ответственность за заключение концессионного соглашения несет субъект федерации — Новосибирская область.

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