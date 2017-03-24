Строительство четвертого моста по-прежнему вызывает вопросы у мэрии Новосибирска

В рамках традиционного «часа мэра» Анатолий Локоть ответил на вопрос «ФедералПресс» о том, какую позицию занимает сегодня мэрия по вопросу о строительстве четвертого моста в городе. Он заявил, что позиция эта остается неизменной, и о ней можно судить по письмам, направленным в адрес губернатора.

По словам мэра, «серьезные опасения вызывает экономическая схема, место расположения моста». Эти вопросы, как сказал Анатолий Локоть, сегодня до конца все еще не проработаны, поэтому позиция мэрии заключается в том, что нужно более внимательно относиться к проекту.

Анатолий Локоть особо подчеркнул, что сейчас мэрия «исключена из всяческих решений, кто бы не ссылался и не старался взвалить ответственность». Он пояснил, что всю ответственность за заключение концессионного соглашения несет субъект федерации — Новосибирская область.