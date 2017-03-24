Старый аэровокзал в Волгограде вновь готовят к эксплуатации

Терминал «А» будут использовать в том случае, если в одно время необходимо будет обслужить два рейса — международный и внутренний. Терминал «А» будет использоваться для обслуживания внутренних воздушных линий.

Схема работы терминалов будет меняться в зависимости от актуального расписания. Клиентов авиалиний просят обращать внимание на информацию, расположенную при входе в терминалы.

Данная схема работы терминалов будет действовать до ввода в эксплуатацию терминала «В».