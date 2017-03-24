В Перми УК оштрафовали за неубранный снег

В Перми суд оштрафовал управляющую компанию за неубранный снег. Как сообщается на сайте пермского краевого суда, при обследовании территории Мотовилихинского района в ноябре 2016 года было выявлено, что управляющая компания не организовала своевременную очистку придомовой территории, а также кровли жилого дома от снега и льда.

Это создавало потенциальную угрозу жизни и здоровью людей. Суд Мотовилихинского района поддержал постановление административной комиссии. Компания обратилась в краевой суд, пытаясь обжаловать решение районного суда и постановление административного органа. Однако суд оставил в силе прежнее решение и обязал ООО «Лидер» заплатить штраф 40 тысяч рублей.