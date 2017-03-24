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11:16 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области более 28 тысяч чиновников получают в среднем по 43 тысячи рублей

Статистики выяснили, что на каждые 10 тысяч жителей Омской области приходится 146 служащих в органах власти разного уровня.

Омскстат опубликовал итоги статистического наблюдения за численностью и заработной платой работников, занятых в органах государственной власти и местного самоуправления.

На конец 2016 года статистики насчитали в регионе 28,7 тысяч таких работников. Причём по сравнению с 2015 годом их численность сократилась почти на 1%.

Омскстат:

 — В территориальных органах федеральных государственных органов численность работников уменьшилась на 0,3%, в государственных органах регионального уровня — на 3,3%, а в органах местного самоуправления Омской области — на 1,3%. В среднем на 10 тысяч жителей Омской области на конец 2016 года приходилось 94 работника федеральных государственных органов регионального уровня и 34 работника органов местного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образований.

Средняя зарплата работников органов власти составила 43 668 рублей. По сравнению с 2015 годом она выросла на 8,7%.

Источник: Om1.ru
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