В Крыму запланировали строительство курортных моногородов
Глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов считает целесообразным строительство новых курортных моногородов на полуострове.
Глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов считает целесообразным строительство новых курортных моногородов на полуострове.
— Это будущее. В Крыму есть несколько потенциальных территорий. Это район поселка Николаевка, а также зона от Алушты до Судака. Там шикарные, совершенно неосвоенные места. Да, нужны будут колоссальные вложения, это интересно для инвесторов, но это впереди, — сказал Константинов в интервью РИА Новости.
Константинов считает, что такие проекты очень удобны, поскольку моногорода создаются с чистого листа.
— На первой линии — набережные и отели, второй — развлекательная зона, третьей — жилье для элитной публики, четвертой — обслуживающего персонала, — рассказал глава парламента.