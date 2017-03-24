В Крыму запланировали строительство курортных моногородов

— Это будущее. В Крыму есть несколько потенциальных территорий. Это район поселка Николаевка, а также зона от Алушты до Судака. Там шикарные, совершенно неосвоенные места. Да, нужны будут колоссальные вложения, это интересно для инвесторов, но это впереди, — сказал Константинов в интервью РИА Новости.

Константинов считает, что такие проекты очень удобны, поскольку моногорода создаются с чистого листа.

— На первой линии — набережные и отели, второй — развлекательная зона, третьей — жилье для элитной публики, четвертой — обслуживающего персонала, — рассказал глава парламента.