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11:14 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму запланировали строительство курортных моногородов

Глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов считает целесообразным строительство новых курортных моногородов на полуострове.

— Это будущее. В Крыму есть несколько потенциальных территорий. Это район поселка Николаевка, а также зона от Алушты до Судака. Там шикарные, совершенно неосвоенные места. Да, нужны будут колоссальные вложения, это интересно для инвесторов, но это впереди, — сказал Константинов в интервью РИА Новости.

Константинов считает, что такие проекты очень удобны, поскольку моногорода создаются с чистого листа.

— На первой линии — набережные и отели, второй — развлекательная зона, третьей — жилье для элитной публики, четвертой — обслуживающего персонала, — рассказал глава парламента.

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