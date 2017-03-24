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15:30 (мск), источник: Вести - Калининград

Градсовет Калининграда выбрал лучший проект «Кройц-аптеки»

Градостроительный совет Калининграда выбрал лучший проект реконструкции «Кройц-аптеки» на улице Фрунзе. Заседание состоялось в четверг, 23 марта.

Всего архитекторы представили четыре проекта. Каждый из них был оценен членами Градостроительного совета по четырехбалльной системе. Наибольшее количество баллов получил проект коллектива ArKuSS. Авторы предложили концепцию пятиэтажной гостиницы на 79 номеров. При этом архитекторы обратили внимание на необходимость сохранения существующих надписей и элементов фасада «Кройц-аптеки».

По словам специалистов, на фасадной стене нет серьёзных трещин, что позволяет не только оставить стену, но и нагрузить её в будущем.

Стоит отметить, итоги голосования Градосовета носят рекомендательный характер. Окончательное решение о том, какой проект будет использован для реконструкции исторического объекта, примет инвестор.

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