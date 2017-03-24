Управляющие компании Приморья заставят сортировать мусор

Тема сбора и утилизации опасных бытовых отходов становится особенно актуальной в Год экологии, который идет сейчас в России, сообщает ИА «Дейта».

Опасные бытовые отходы содержат вредные вещества (токсичные, взрыво- и пожароопасные) и подразделяются на пять классов. Чрезвычайно опасные — первого класса, например, ртуть, которая содержится в люминесцентных лампах. Если такая лампа разбивается в закрытом помещении (квартира, дом и т. д. ), то, чтобы избавиться от вредных веществ, помещение придётся проветривать почти сутки.

Если подобные лампы попадают на общую свалку, мусорный полигон, то ртуть отравляет близлежащие водоемы и почву. Опаснее бытовые отходы также нельзя утилизировать на мусоросжигающих комбинатах, так как в атмосферу идет выброс ртути.

Организаторы всероссийской экологической акции — Общественная палата России, Роспатриотцентр, Российский фонд мира и Ассоциация волонтерских центров — разработали в помощь жителям специальную памятку, которая поможет добиться от управляющих компаний установки пунктов сбора опасных отходов. Во многих российских городах УК уклоняются от своих обязанностей, поэтому жители многоквартирных домов вынуждены выбрасывать опасные бытовые отходы вместе с другим мусором.

Такая практика ответственного отношения к опасным отходам отсутствует в большинстве регионов России, хотя организация этого процесса — прямая обязанность управляющих компаний.

По мнению и.о. руководителя комитета по поддержке предпринимательства в сфере природопользования Приморского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Екатерины Евсеевой, раздельный сбор отходов позволяет значительно снизить загрязнения окружающей среды: отсортированный мусор в результате будет быстрее разлагаться и утилизироваться.

Кроме того, сортировка позволяет перерабатывать разные виды отходов, способствуя экономически выгодной для бизнеса и страны утилизации. Могут появиться новые направления вторичного использования отходов в качестве сырья для развития бизнеса.

Как сообщили ИА «Дейта» в Общественной палате России, в акции, которая стартовала первого марта, принимают участие уже 20 000 россиян, а разработанная памятка доступна для скачивания на сайте добродела.рф.

В памятке содержится вся необходимая для жителей информация, от вреда опасных бытовых отходов до готового шаблона письма в управляющую компанию.

В случае возникновения проблем с организацией и утилизацией опасных бытовых отходов необходимо обращаться в органы регионального жилищного надзора и в Общественную палату РФ.