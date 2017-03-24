На «Ростов-Арене» смонтировали 6 тысяч квадратных метров кровли

Сейчас на «Ростов-Арене» идут штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо- и теплоснабжения нового стадиона. Продолжается монтаж лифтов и установка дверей, идет монтаж витражей и оконных блоков.

Общая строительная готовность «Ростов-Арены» оценивается в 75%, работы идут с опережением графика. На объекте работают более 1,2 тыс. человек, 80 единиц техники. Стадион планируют достроить к 25 декабря 2017 года.