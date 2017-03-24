Краснодарским погорельцам рассказали о ходе восстановительных работ

Краснодар. 24 марта — Новая Кубань. Жильцы многоквартирного дома на ул. Прокофьева, 3, часть которого была уничтожена в результате пожара, решили создать инициативную группу, чтобы контролировать ход восстановительных работ и оперативно решать возникающие вопросы с представителями структурных подразделений мэрии.

Встречу с погорельцами в городской администрации провел заместитель главы Краснодара Евгений Зименко. Он рассказал жильцам злополучного дома, какой объем работ уже удалось выполнить и что отделяет их от возвращения в отремонтированные квартиры.

В шестиэтажке практически привели в порядок внутридомовые системы водоснабжения и водоотведения. В сгоревших квартирах демонтировали остатки поврежденной опалубки. Специалисты ждут потепления, чтобы установить новую конструкцию и залить её. После установки армопояса на 6 этаже, которых пострадал больше всего приступят к монтажу кровли.

Евгений Зименко заверил краснодарцев, что все усилия администрации и ответственных служб направлены на скорейшее завершение работ по восстановлению сгоревшего дома:

— Работы в доме ведутся без выходных сразу по нескольким направлениям — строители восстанавливают опоры кровли, выполняют штукатурку стен в квартирах, делают стяжку полов, меняют окна и двери, ремонтируют помещения общего пользования. На очереди — очистка от копоти фасада здания.

На объекте работают около 40 специалистов, представители администрации регулярно выезжают на место для осуществления контроля. Недавно в окрестностях установили камеры ЕДДС, по изображениям с которых можно отслеживать ход работ в режиме реального времени.

Краснодарцы с нетерпением ждут, когда смогут вернуться в свои квартиры. После пожара граждане были расселены в местные гостиницы, спустя несколько недель финансовое бремя по оплате услуг проживания для администрации стало неподъемным. Краснодарцам предложили арендовать квартиры на время проведения ремонта. У многих возникли с этим проблемы.