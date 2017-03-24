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11:55 (мск), источник: Вести Иркутск

Городские автобусы научат работать по стандартам Минтранса

Расписание, интервал движения, пространство в салоне. Минтранс России разработал правила для городских автобусов. В Научно-исследовательском институте автотранспорта выяснили, что в некоторых регионах страны 20% рейсов не выполняют вообще. Далеко ли до стандартов иркутским маршрутам.

Источник: Вести Иркутск

Минтранс считает, что от дома до остановки общественного транспорта должно быть не более 500 метров. Это 5−6 минут пешком. Засекаем время.

Пока новые стандарты ведомства не дают замёрзнуть. А по идее, должны заставить хоть иногда отказываться от личной машины в пользу общественного транспорта. Наш путь до остановки — 443 метра. От этого автобус не стал привлекательнее.

Результат — четыре с половиной минуты. В норму уложились.

В идеальном мире Минтранса автобусы ходят с 6 утра до 23:00. По информации администрации города, в Иркутске так. Но водители не готовы вставать с петухами. Многие выходят на маршрут после семи, домой собираются около десяти вечера. Работать дольше им невыгодно.

— Народу нету. Какая тут может быть мотивация. Человек не будет по 50 рублей платить, чтобы я вёз его одного, — говорит водитель Виталий Кинозёров.

В Иркутск маршрутки не всегда ездят по расписанию, соглашаются в администрации. Если часто не можете дождаться своего автобуса, пишите жалобу в управление транспорта. Мы спросили пассажиров — сколько времени в среднем они проводят на остановках:

— Минуты 3−2.
— Минут 10−15.
— Минут 5. — 51
— Зимой, бывает, и по 20 минут.

По мнению иркутян, нормы бессильны перед пробками, в час пик, в плохую погоду. Это касается интервала движения по оживлённым маршрутам. Минтранс грозит пальцем — не более 10 минут. Днём 480-е и «тройки» идут друг за другом с промежутком в 8 минут, 80-е и 16-е забирают пассажиров каждые три. Однако вечером многие автобусы приходится ждать до четверти часа.

— После 21:00, так как пассажиропоток снижается, количество транспорта сокращается, и, естественно, интервал увеличивается. Сокращение ещё связано с тем, что водители в выходные отдыхают, — говорит заместитель начальника управления транспорта администрации Иркутска Елена Вортман.

Этот стандарт Минтранса городской транспорт соблюдает всегда. В салоне должно быть максимум пять человек на один квадратный метр. Спасибо ограничителям в виде стен и сидений.

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