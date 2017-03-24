Контрольно-счетная палата края купит служебный автомобиль за 1,5 млн руб

Отметим, что ранее врио губернатора края Максим Решетников на встрече с представителями СМИ выражал недовольство сложившейся системой госзакупок в регионе и поставил перед кабмином задачу максимально четко отслеживать целесообразность включения закупок в план.

Экспертизой достоверности цены займется межведомственная рабочая группы по проверке обоснованности госзакупок для нужд Пермского края во главе с зампредом краевого правительства Ольгой Антипиной.



Ранее, после обещания господина Решетникова оперативно реагировать на публикации о закупках, один контракт на сумму в 500 тыс. руб. уже был отменен.