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11:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Контрольно-счетная палата края купит служебный автомобиль за 1,5 млн руб

Контрольно-счетная палата (КСП) Пермского края объявила конкурс на поставку легкового автомобиля. Начальная цена закупки составляет 1,5 млн руб.

Отметим, что ранее врио губернатора края Максим Решетников на встрече с представителями СМИ выражал недовольство сложившейся системой госзакупок в регионе и поставил перед кабмином задачу максимально четко отслеживать целесообразность включения закупок в план.

Экспертизой достоверности цены займется межведомственная рабочая группы по проверке обоснованности госзакупок для нужд Пермского края во главе с зампредом краевого правительства Ольгой Антипиной.

Ранее, после обещания господина Решетникова оперативно реагировать на публикации о закупках, один контракт на сумму в 500 тыс. руб. уже был отменен.

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