Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Чай спасает от старческого слабоумия
Решение властей изменилось после встречи с дальнобойщиками
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Джоли и Питт возобновили общение
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
"Других детей она бросает": друг семьи о Марии Максаковой
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
1185-летие Наины Ельциной
8Пустыня в цвету
11:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске изменят градостроительные регламенты для поселка Селиваниха

Дума Иркутска планирует изменить градостроительные регламенты, чтобы позволить жителям поселка Селиваниха в Ленинском округе Иркутска строить дома, регистрировать право собственности и оформлять прописку.

Источник: Reuters

Об этом 24 марта 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на слова председателя комитета по градостроительной политике Ивана Готовского на заседании комиссии по градостроительству, архитектуре и дизайну.

Иван Готовский отметил, что проект внесения изменений в правила землепользования и застройки был разработан после обсуждения этой темы с владельцами земельных участков садоводств. «Максимально учтены пожелания жителей. Основные виды разрешенного использования территории дополнены пунктом “Ведение садоводства”. После утверждения ПЗЗ жители будут вправе использовать уже возведенные дома, строить новые в пределах допустимых параметров», — сказал председатель комитета.

Кроме того, комиссия приняла решение поручить администрации Иркутска начать подготовку документов по внесению изменений в генеральный план города в отношении поселков Горького и Селиваниха, а также проработать с правительством Иркутской области вопрос финансирования работ по укреплению берега и дамбы в указанных территориях. По словам Ивана Готовского, эта работа уже ведется по поручению мэра Дмитрия Бердникова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
В МВД Украины подтвердили личность убийцы Вороненкова
СМИ сообщили о новых арестах после теракта в Лондоне
Ле Пен намерена отстаивать идею отмены «черных списков» ЕС
При детонации боеприпасов на складе под Харьковом погиб человек
В Германии создана система, светящая как 10 тысяч солнц
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь