Банк России назначил своих представителей в 8 татарстанских банках
Уполномоченные ЦБ появятся в 148 банках по всей стране, большинство назначено в столичные кредитные организации.
Уполномоченные ЦБ появятся в 148 банках по всей стране, большинство назначено в столичные кредитные организации.
(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Банк России назначил своих уполномоченных представителей в ООО Банк «Аверс», «Тимер Банк» (ПАО), АБ «Девон-Кредит» (ПАО), АКБ «Спурт» (ПАО), ПАО «АКИБАНК», ПАО «АК БАРС» Банк, «ИнтехБанк», ПАО «Татфондбанк», сообщает
Всего по стране уполномоченные представители ЦБ назначены в 148 кредитных организаций, 86 из низ относятся к Москве и Московской области.