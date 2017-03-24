В Сочи на майские праздники пустят дополнительные поезда
В Сочи с 27 апреля по 9 мая пустят дополнительные поезда.
В Сочи с 27 апреля по 9 мая пустят дополнительные поезда.
Наибольшее число новых составов будет идти из Ростов в Адлер. Сразу четыре дополнительных поезда отправятся 28 апреля. В другие дни на данном маршруте в прямом и обратном направлении пассажиров будут перевозить один или два дополнительных состава.
Новые поезда также введут на маршрутах Ростов — Кисловодск, Ростов — Минеральные Воды, Минеральные Воды — Адлер, Адлер — Москва, Кисловодск — Минеральные Воды — Москва и Владикавказ — Минеральные Воды — Москва.
Некоторые поезда, курсирующие по дням недели, с 21 апреля по 14 мая будут ходить каждый день.
«Подробную информацию о графике движения поездов можно узнать на сайте ОАО “РЖД” и по телефону: