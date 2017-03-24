Минтранс РФ заявил, что Крымский мост строится быстрее, чем планировалось

«Сейчас строительство идёт даже с некоторым опережением графика. Мы уверенно заявляем, что в следующем году рабочее движение по автомобильной части моста будет открыто», — сказал Соколов.

Напомним, что автомобильное движение по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное движение должно заработать к декабрю 2019 года.