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12:07 (мск), источник: АиФ Крым

Минтранс РФ заявил, что Крымский мост строится быстрее, чем планировалось

Строительство моста, который соединит Крым с материковой частью России, ведется с опережением графика, заявил министр транспорта России Максим Соколов, передает Крыминформ.

Источник: Аргументы и факты

«Сейчас строительство идёт даже с некоторым опережением графика. Мы уверенно заявляем, что в следующем году рабочее движение по автомобильной части моста будет открыто», — сказал Соколов.

Напомним, что автомобильное движение по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное движение должно заработать к декабрю 2019 года.

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