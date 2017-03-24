Компания Александра Кашеварова выиграла тендер на ремонт трамвайных путей
ООО «Старт» выиграло конкурс на выполнение ремонта трамвайных путей в районе Северной дамбы Перми.
ООО «Старт» выиграло конкурс на выполнение ремонта трамвайных путей в районе Северной дамбы Перми.
Об этом сообщается на сайте Госзакупок. Цена контракта составляет 218,944 млн руб., средства будут выплачены из бюджета города. Ремонт путей предполагается провести на участке от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки.
Отметим, совладельцем строительной компании «Старт Сити Групп», куда входит ООО «Старт», является бывший банкир и совладелец «Перммебели» Александр Кашеваров. Ранее компания ООО «ДСТ-Строй», близкая к нему, также выигрывала другие госзакупки, например, финальный этап реконструкции набережной Перми.