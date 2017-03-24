Ростов-на-Дону на ремонт памятника Пушкину потратит полмиллиона
Памятник приведут в порядок к 218-й годовщине со дня рождения великого русского поэта.
Памятник приведут в порядок к 218-й годовщине со дня рождения великого русского поэта.
Из казны
Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок. Победитель электронного аукциона должен очистить от загрязнений бронзовую скульптуру, гранитный постамент и основание памятника, а также облагородить прилегающую к памятнику территорию.
Согласно акту осмотра технического состояния памятника, который состоялся в августе прошлого года, общее состояние памятника нареканий практически не вызвало «при неудовлетворительном состоянии отдельных элементов». Поэтому в заключении отмечена необходимость проведения текущего ремонта памятника.
Памятник Пушкину был установлен на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Пушкинской в августе 1959 года. Этот памятник поэту стал первым литературным памятником
Спустя 40 лет памятник отреставрировали, а в 2002—2004 годах облагородили прилегающую к памятнику территорию.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, у памятника Пушкину в