Ростов-на-Дону на ремонт памятника Пушкину потратит полмиллиона

Из казны Ростова-на-Дону на ремонт объекта культурного наследия регионального значения будет потрачено полмиллиона рублей. Эту сумму город выделил на приведение в порядок памятника Пушкину. Завершить работы планируется к 218-й годовщине со дня рождения великого русского поэта, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок. Победитель электронного аукциона должен очистить от загрязнений бронзовую скульптуру, гранитный постамент и основание памятника, а также облагородить прилегающую к памятнику территорию.

Согласно акту осмотра технического состояния памятника, который состоялся в августе прошлого года, общее состояние памятника нареканий практически не вызвало «при неудовлетворительном состоянии отдельных элементов». Поэтому в заключении отмечена необходимость проведения текущего ремонта памятника.

Памятник Пушкину был установлен на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Пушкинской в августе 1959 года. Этот памятник поэту стал первым литературным памятником Ростова-на-Дону за всю его 210-летнюю биографию. Авторами изваяния выступили советский скульптор заслуженный художник РСФСР Гавриил Шульц и советский архитектор лауреат Сталинской премии Михаил Минкус. Бронзовая фигура была отлита в Ленинграде.

Спустя 40 лет памятник отреставрировали, а в 2002—2004 годах облагородили прилегающую к памятнику территорию.