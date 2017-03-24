Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Украинские СМИ узнали подробности о личности убийцы Вороненкова
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Других детей она бросает": друг семьи о Марии Максаковой
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Фестиваль весны в Индии
12Ливни затопили Перу
12:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

К лету «Экспресс-пригород» ввела дополнительные маршруты из Новосибирска (расписание)

В летний период «Экспресс-пригород» назначает дополнительные пригородные поезда по трем направлениям, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги филиала «РЖД».

В летний период «Экспресс-пригород» назначает дополнительные пригородные поезда.

С 10 апреля 2017 года на Кузбасском направлении назначаются пригородные поезда:

 — № 6808 Тогучин — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Тогучин в 12:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:39;.

 — № 6809 Новосибирск — Тогучин ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:12, прибытие на станцию Тогучин в 13:47.

С 15 апреля 2017 года также назначается ряд пригородных поездов:

 — № 6851 Новосибирск — Буготак по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:17, прибытие на станцию Буготак в 11:58;.

 — № 6874 Буготак — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Буготак в 18:51, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:32.

С 17 апреля 2017 года на Кузбасском направлении назначаются пригородные поезда:

 — № 6803 Новосибирск — Буготак ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:54, прибытие на станцию Буготак в 9:34;.

 — № 6804 Буготак — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Буготак в 9:52, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:31.

На Западном направлении:

 — № 6307 Новосибирск — Коченево ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:10, прибытие на станцию Коченево в 10:23;.

 — № 6308 Коченево — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Коченево в 10:54, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:05;.

 — № 6323 Новосибирск — Коченево ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:03, прибытие на станцию Коченево в 17:15;.

 — № 6318 Коченево — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Коченево в 17:46, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:57.

На Восточном направлении:

 — № 6406 Новосибирск — Мошково по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:53, прибытие на станцию Мошково в 10:05;.

 — № 6405 Мошково — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Мошково в 12:50, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:03;.

 — № 6416 Новосибирск — Ояш по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:10, прибытие на станцию Ояш в 16:46;.

 — № 6415 Ояш — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Ояш в 17:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43.

На направлении Сокур через Инскую:

 — № 6503 Новосибирск — Сокур через Инскую ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:57, прибытие на станцию Сокур через Инскую в 10:31;.

 — № 6504 Сокур через Инскую — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Сокур через Инскую в 11:57, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:30;.

 — № 6511 Новосибирск — Жеребцово по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:48, прибытие на станцию Жеребцово в 17:02;.

 — № 6512 Жеребцово — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Жеребцово в 17:36, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:50.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воскресенье в Новосибирск из Казахстана вернется попавший в рабство физик-ядерщик
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
В МВД Украины назвали имя убийцы Вороненкова
ЦБ снизил ключевую ставку до 9,75%
Бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу
Агентов секретной службы накажут из-за инцидента в Белом доме
Немцы создали систему, светящую как 10 тысяч солнц
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь