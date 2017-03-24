К лету «Экспресс-пригород» ввела дополнительные маршруты из Новосибирска (расписание)

В летний период «Экспресс-пригород» назначает дополнительные пригородные поезда.

С 10 апреля 2017 года на Кузбасском направлении назначаются пригородные поезда:

— № 6808 Тогучин — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Тогучин в 12:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:39;.

— № 6809 Новосибирск — Тогучин ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:12, прибытие на станцию Тогучин в 13:47.

С 15 апреля 2017 года также назначается ряд пригородных поездов:

— № 6851 Новосибирск — Буготак по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:17, прибытие на станцию Буготак в 11:58;.

— № 6874 Буготак — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Буготак в 18:51, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:32.

С 17 апреля 2017 года на Кузбасском направлении назначаются пригородные поезда:

— № 6803 Новосибирск — Буготак ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:54, прибытие на станцию Буготак в 9:34;.

— № 6804 Буготак — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Буготак в 9:52, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:31.

На Западном направлении:

— № 6307 Новосибирск — Коченево ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:10, прибытие на станцию Коченево в 10:23;.

— № 6308 Коченево — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Коченево в 10:54, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:05;.

— № 6323 Новосибирск — Коченево ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:03, прибытие на станцию Коченево в 17:15;.

— № 6318 Коченево — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Коченево в 17:46, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:57.

На Восточном направлении:

— № 6406 Новосибирск — Мошково по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:53, прибытие на станцию Мошково в 10:05;.

— № 6405 Мошково — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Мошково в 12:50, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:03;.

— № 6416 Новосибирск — Ояш по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:10, прибытие на станцию Ояш в 16:46;.

— № 6415 Ояш — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Ояш в 17:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43.

На направлении Сокур через Инскую:

— № 6503 Новосибирск — Сокур через Инскую ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:57, прибытие на станцию Сокур через Инскую в 10:31;.

— № 6504 Сокур через Инскую — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Сокур через Инскую в 11:57, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:30;.

— № 6511 Новосибирск — Жеребцово по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:48, прибытие на станцию Жеребцово в 17:02;.