К лету «Экспресс-пригород» ввела дополнительные маршруты из Новосибирска (расписание)
В летний период «Экспресс-пригород» назначает дополнительные пригородные поезда по трем направлениям, сообщает
В летний период «Экспресс-пригород» назначает дополнительные пригородные поезда по трем направлениям, сообщает
В летний период «Экспресс-пригород» назначает дополнительные пригородные поезда.
С 10 апреля 2017 года на Кузбасском направлении назначаются пригородные поезда:
— № 6808 Тогучин — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Тогучин в 12:04, прибытие на станцию
— № 6809 Новосибирск — Тогучин ежедневно, отправление со станции
С 15 апреля 2017 года также назначается ряд пригородных поездов:
— № 6851 Новосибирск — Буготак по субботам и воскресеньям, отправление со станции
— № 6874 Буготак — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Буготак в 18:51, прибытие на станцию
С 17 апреля 2017 года на Кузбасском направлении назначаются пригородные поезда:
— № 6803 Новосибирск — Буготак ежедневно, отправление со станции
— № 6804 Буготак — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Буготак в 9:52, прибытие на станцию
На Западном направлении:
— № 6307 Новосибирск — Коченево ежедневно, отправление со станции
— № 6308 Коченево — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Коченево в 10:54, прибытие на станцию
— № 6323 Новосибирск — Коченево ежедневно, отправление со станции
— № 6318 Коченево — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Коченево в 17:46, прибытие на станцию
На Восточном направлении:
— № 6406 Новосибирск — Мошково по субботам и воскресеньям, отправление со станции
— № 6405 Мошково — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Мошково в 12:50, прибытие на станцию
— № 6416 Новосибирск — Ояш по субботам и воскресеньям, отправление со станции
— № 6415 Ояш — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Ояш в 17:04, прибытие на станцию
На направлении Сокур через Инскую:
— № 6503 Новосибирск — Сокур через Инскую ежедневно, отправление со станции
— № 6504 Сокур через Инскую — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Сокур через Инскую в 11:57, прибытие на станцию
— № 6511 Новосибирск — Жеребцово по субботам и воскресеньям, отправление со станции
— № 6512 Жеребцово — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Жеребцово в 17:36, прибытие на станцию