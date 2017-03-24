Магазин товаров из Омска откроют в Маньчжурии
Мэрия Маньчжурии выделяет зал для постоянной
Мэрия Маньчжурии выделяет зал для постоянной
К такому решению представители власти Омска и Маньчжурии пришли в ходе переговоров, прошедших в рамках
Договоренность об этом с китайской стороной достигнута по инициативе мэра Вячеслава Двораковского.
В приграничном торговом комплексе уже продаются омские мука и масло. В скором времени ассортимент товаров пополнят другие продукты, а также товары народного потребления.
Мэрия Омска приглашает местных товаропроизводителей для участия в мероприятиях