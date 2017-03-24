В Казани вновь разрешат строить высотные дома выше 20 этажей

Отмечается, что после внесения изменений можно будет строить многоквартирные дома, предельная высота будет увеличена до 100 метров.

Кстати, менять градостроительный устав властям города приходится из-за представления прокуратуры, которая указала, что действующие в Казани правила застройки и землепользования не позволяют строить здания выше 20 этажей. Однако в городе такие дома уже давно есть и в основном в новых жилых комплексах: ЖК «Берег», «Миллениум сити», «Магеллан» и других.

Напомним, в январе прокуратура временно запретила строительство новых домов выше 20 этажей, в исполкоме сообщили, что по этой причине в городе разрешений на строительство высоток не выдают. Отмечалось, что прокуратура РТ недовольна тем, что застройщики заполняли не все правила землепользования и застройки, которые были приняты в 2004 году.

Так, один из основных документов для застройщика при начале строительства — градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Однако эту часть ГПЗУ не заполняли — в правилах прописаны значения параметров только для домов ниже этой данной отметки. Таким образом, документ не конкретизирует параметров для высотных домов, что создает возможность произвольного усмотрения при определении некоторых параметров застройки, посчитали в прокуратуре.