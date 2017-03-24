В майские праздники из Волгограда в Астрахань будут ходить дополнительные поезда

Приволжский филиал АО «ФПК» назначит дополнительные рейсы поезду № 41/42 «Волгоград — Астрахань». Составы отправят из регионального центра 2, 4 и 9 мая 2017 года. Это значит, что возможность попасть в соседний регион у волгоградцев будет каждый день в период праздников.

Отправление из Волгограда — в 16.16 (мск). Прибытие в Астрахань в этот же день в 21.30 (мск). Время следования составит 5 часов 14 минут. Из Астрахани поезд отправляется в 16.30 (мск) и прибывает в Волгоград в те же сутки в 21.53. Время в пути немногим больше — 5 часов 23 минуты.

По пути следования скорый поезд № 41/42 «Волгоград — Астрахань» делает остановки на станциях «Волжский», «Разъезд 85 км», «Владимировка», «Верхний Баскунчак» и «Харабалинская».