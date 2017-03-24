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13:36 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Макаровский мост в Екатеринбурге встанет на реконструкцию в июне

Перекроют треть проезжей части.

Источник: УралИнформБюро

Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге начнется в июне 2017 года, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе горадминистрации.

Перекроют треть проезжей части. Трамваям оставят один путь (они будут двигаться по реверсивной схеме), автомашинам — по одной полосе в каждую сторону.

Первый этап реконструкции обойдется в 1,9 миллиарда рублей. До осени 2019 года предстоит разобрать закрытую часть и возвести на ее месте новую. На следующем этапе туда переведут весь транспорт, а строители начнут демонтировать и отстраивать заново остальные две трети сооружения. Затем обе части моста воссоединятся.

Все работы планируется завершить в 2023 году.

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