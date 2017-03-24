В Омской области отремонтируют 180 километров дороги
Начало работ запланировано на 18 апреля.
Начало работ запланировано на 18 апреля.
В 2017 году в Омской области отремонтируют 180 километров участка Омской
При этом работы по модернизации путевого хозяйства запланированы на 4 перегонах: одного перегона Транссибирского направления (Исилькуль — Москаленки) и трех перегонах Среднесибирского хода (Черлак — Валиханово, Зубково — Краснозерское, Мынкуль — Районная).
В ходе работ по модернизации верхнего строения пути предусмотрена полная замена
Начало сезона летних путевых работ намечено на 18 апреля на перегоне Исилькуль — Москаленки.
Отметим, что это первые масштабные работы по ремонту железнодорожных путей в Омской области за последние несколько лет.