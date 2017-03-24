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13:48 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области отремонтируют 180 километров дороги

Начало работ запланировано на 18 апреля.

В 2017 году в Омской области отремонтируют 180 километров участка Омской Западно-Сибирской железной дороги. В том числе, с проведением комплексной модернизации верхнего строения сделают 60 километров пути.

При этом работы по модернизации путевого хозяйства запланированы на 4 перегонах: одного перегона Транссибирского направления (Исилькуль — Москаленки) и трех перегонах Среднесибирского хода (Черлак — Валиханово, Зубково — Краснозерское, Мынкуль — Районная).

В ходе работ по модернизации верхнего строения пути предусмотрена полная замена рельсо-шпальной решетки, щебеночного покрытия, стрелочных переводов.

Начало сезона летних путевых работ намечено на 18 апреля на перегоне Исилькуль — Москаленки.

Отметим, что это первые масштабные работы по ремонту железнодорожных путей в Омской области за последние несколько лет.

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