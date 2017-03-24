Омские перевозчики переоборудуют списанные «Газели» в такси

В Омске появились «Газели» с «шашечками» и рекламой по переоборудованию таких микроавтобусов в категорию B.

Снимком подобной экс-маршрутки поделился в паблике Regik55 один из омичей.

«ГАЗели не хотят сдаваться! Придумали новый способ законно ездить на своих “помойках” и дальше. Выглядит это так: сокращают количество посадочных мест с тринадцати до восьми, тем самым под запрет руководства департамента транспорта не попадают. Далее, так как восемь мест, делают категорию “В”. Получают лицензию такси и едут дальше подвергать риску жизнь и здоровье пассажиров. Не садитесь в такую маршрутку, оцените ее состояние, ведь ваше здоровье зависит не только от водителя, но и от состояния его железного коня!», — пишет возмущенный горожанин в своем посте.

Владелец попавшей на фото «Газели» не только переделал свою машину в такси, но призывает сделать это и остальных.

«Переводи Газель в категорию B и работай как я», — призывает реклама на заднем стекле.