Омские перевозчики переоборудуют списанные «Газели» в такси
Похоже, омские перевозчики нашли способ сохранить свои машины и зарабатывать на них и дальше.
Похоже, омские перевозчики нашли способ сохранить свои машины и зарабатывать на них и дальше.
В Омске появились «Газели» с «шашечками» и рекламой по переоборудованию таких микроавтобусов в категорию B.
Снимком подобной
«ГАЗели не хотят сдаваться! Придумали новый способ законно ездить на своих “помойках” и дальше. Выглядит это так: сокращают количество посадочных мест с тринадцати до восьми, тем самым под запрет руководства департамента транспорта не попадают. Далее, так как восемь мест, делают категорию “В”. Получают лицензию такси и едут дальше подвергать риску жизнь и здоровье пассажиров. Не садитесь в такую маршрутку, оцените ее состояние, ведь ваше здоровье зависит не только от водителя, но и от состояния его железного коня!», — пишет возмущенный горожанин в своем посте.
Владелец попавшей на фото «Газели» не только переделал свою машину в такси, но призывает сделать это и остальных.
«Переводи Газель в категорию B и работай как я», — призывает реклама на заднем стекле.
Отметим, некоторые пользователи паблика посчитали такую идею неоднозначной, отметив, что переоборудование может стать слишком затратным, и машину проще будет списать.
Однако большинство омичей посчитали идею удачной. По их мнению, в Омске множество маршруток находится в хорошем состоянии, а на работу после их запрета стало добираться сложнее.