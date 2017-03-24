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13:51 (мск), источник: СуперОмск

Омские перевозчики переоборудуют списанные «Газели» в такси

Похоже, омские перевозчики нашли способ сохранить свои машины и зарабатывать на них и дальше.

В Омске появились «Газели» с «шашечками» и рекламой по переоборудованию таких микроавтобусов в категорию B.

Снимком подобной экс-маршрутки поделился в паблике Regik55 один из омичей.

«ГАЗели не хотят сдаваться! Придумали новый способ законно ездить на своих “помойках” и дальше. Выглядит это так: сокращают количество посадочных мест с тринадцати до восьми, тем самым под запрет руководства департамента транспорта не попадают. Далее, так как восемь мест, делают категорию “В”. Получают лицензию такси и едут дальше подвергать риску жизнь и здоровье пассажиров. Не садитесь в такую маршрутку, оцените ее состояние, ведь ваше здоровье зависит не только от водителя, но и от состояния его железного коня!», — пишет возмущенный горожанин в своем посте.

Владелец попавшей на фото «Газели» не только переделал свою машину в такси, но призывает сделать это и остальных.

«Переводи Газель в категорию B и работай как я», — призывает реклама на заднем стекле.

Отметим, некоторые пользователи паблика посчитали такую идею неоднозначной, отметив, что переоборудование может стать слишком затратным, и машину проще будет списать.

Однако большинство омичей посчитали идею удачной. По их мнению, в Омске множество маршруток находится в хорошем состоянии, а на работу после их запрета стало добираться сложнее.

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