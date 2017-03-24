С 1 апреля в Павлодаре изменятся тарифы на тепло

— для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии — 3831,14 тенге/Гкал;.

— для физических лиц, относящихся к группе население, проживающих в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии — 2124,98 тенге/Гкал;.

— для физических лиц, относящихся к группе население, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии — 2549,98 тенге/Гкал;.

— для физических лиц, относящихся к группе население, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии — 1492,30 тенге/Гкал;.

Согласно приказу департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики РК по Павлодарской области, тарифы будут следующими:

Юрист: страхование недвижимости в квитанциях незаконно

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— для бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии — 6100,82 тенге/Гкал,

— для бюджетных организаций, расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии — 4067,21тенге/Гкал;.

— для прочих потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии — 3739,28 тенге/Гкал;.

— для прочих потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии — 6100,82 тенге/Гкал,

— для прочих потребителей, расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии — 4067,21 тенге/Гкал;.

Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения с центральными тепловыми пунктами:

— для физических лиц, относящихся к группе население, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии — 1075,38 тенге/Гкал;.

— для физических лиц, относящихся к группе население, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии — 2234,32 тенге/Гкал;.

— для физических лиц, относящихся к группе население, проживающих в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии — 2150,75 тенге/Гкал;.

— для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии — 3968,87тенге/Гкал;.

— для бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии — 6104,48 тенге/Гкал,

— для бюджетных организаций, расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии — 4069,65тенге/Гкал;.

— для прочих потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии — 3001,54 тенге/Гкал;.

— для прочих потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии — 6104,48 тенге/Гкал;.

— для прочих потребителей, расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии — 4069,65 тенге/Гкал.