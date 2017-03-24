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13:26 (мск), источник: 112.ua

Нацкомиссия повысила цену на электроэнергию

Цена электроэнергии поднимется с 1 июля на 1,8%

Источник: 112.ua

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%. Об этом говорится в постановлении регулятора, передает «Экономическая правда».

Нацкомиссия утвердила на 2017 год прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на уровне 1353,66 грн/МВт-ч с разбивкой на кварталы: 1−2 кварталы — 1341,57 грн/МВт-ч, 3−4 кварталы — 1365,72 грн/МВт-час.

Эксперт в области энергетики Андрей Герус заявил о намерении обжаловать это постановление в суде.

«Цена электроэнергии поднята с 1 июля на 1,8%. 1,8% за 2 квартала — это даже больше, чем 1% за 3 квартала. Поднимают цену, да еще и сами боятся делать это публично и понятно. Даже побоялись это озвучить на заседании НКРЭ», — заявил эксперт.

Отметим, оптовая рыночная цена на электроэнергию влияет на установление тарифов для промышленных потребителей.

Как сообщалось, в Украине с 1 марта поднялись тарифы на электроэнергию до 1,68 грн.

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