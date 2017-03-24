Нацкомиссия повысила цену на электроэнергию
Цена электроэнергии поднимется с 1 июля на 1,8%
Цена электроэнергии поднимется с 1 июля на 1,8%
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение об увеличении
Нацкомиссия утвердила на 2017 год прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на уровне 1353,66 грн/МВт-ч с разбивкой на кварталы: 1−2 кварталы — 1341,57 грн/МВт-ч, 3−4 кварталы — 1365,72 грн/МВт-час.
Эксперт в области энергетики Андрей Герус заявил о намерении обжаловать это постановление в суде.
«Цена электроэнергии поднята с 1 июля на 1,8%. 1,8% за 2 квартала — это даже больше, чем 1% за 3 квартала. Поднимают цену, да еще и сами боятся делать это публично и понятно. Даже побоялись это озвучить на заседании НКРЭ», — заявил эксперт.
Отметим, оптовая рыночная цена на электроэнергию влияет на установление тарифов для промышленных потребителей.
Как сообщалось, в Украине с 1 марта поднялись тарифы на электроэнергию до 1,68 грн.