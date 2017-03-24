Нацкомиссия повысила цену на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%. Об этом говорится в постановлении регулятора, передает «Экономическая правда».

Нацкомиссия утвердила на 2017 год прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на уровне 1353,66 грн/МВт-ч с разбивкой на кварталы: 1−2 кварталы — 1341,57 грн/МВт-ч, 3−4 кварталы — 1365,72 грн/МВт-час.

Эксперт в области энергетики Андрей Герус заявил о намерении обжаловать это постановление в суде.