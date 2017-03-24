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13:22 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстан выявил нарушения при ввозе продукции из России и Кыргызстана

Казахстан вернул свыше 70 тонн сельхозпродукции.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Нарушения законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза в области карантина растений выявлены в ходе досмотра подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, поступившей из России и Кыргызстана, сообщил в пятницу комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства РК.

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По данным ведомства, со стороны россиян выявлено восемь нарушений, со стороны кыргызов — три.

«Из Кыргызстана без обязательного сопровождения фитосанитарным сертификатом ввезены 30 тонн капусты и две тонны картофеля. Из России с аналогичными нарушениями ввезены 19 тонн семян сахарной свеклы, 20 тонн бананов и 20 тонн картофеля. Нарушители привлечены к административной ответственности», — сообщили в минсельхозе.

В результате Казахстан вернул в Кыргызстан более 30 тонн подкарантинной продукции, в Россию — более 40 тонн.

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