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13:25 (мск), источник: ИА REGNUM

В Новосибирской области 39 сельхозкомпаний находятся в стадии банкротства

В большинстве сельскохозяйственных организаций Новосибирской области процедуры банкротства носят длительный характер.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области 39 сельскохозяйственных организаций (около 7% от общего количества компаний) в настоящее время находятся в стадии банкротства, такую информацию ИА REGNUM озвучили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Как уточнили в областном Минсельхозе, в одной из этих 39 организаций введено внешнее управление, в пяти ведется наблюдение и в 33 открыто конкурсное производство.

«В большинстве сельскохозорганизаций процедуры банкротства носят длительный характер. Продление срока процедуры банкротства связано с рядом причин, в том числе оформлением объектов недвижимости, поиском и возвратом имущества, продолжительностью реализации имущества должника и так далее, и требует дополнительных временных затрат и финансовых расходов. Неоднократно продлевались процедуры банкротства в 29 предприятиях», — отмечают в министерстве.

Так, с октября 2012 года длится процедура банкротства ЗАО «Красногривенское» Доволенского района, с сентября 2013 года продолжается конкурсное производство на пяти предприятиях ГК «Сахо» в Кочковском и Ордынском районах, с 2014 года — на трех предприятиях: ОАО «Суздальское» Доволенского района, ФГУП «Кремлевское» Коченевского района, ЗАО «АФ Рождественская» Карасукского района и с 2015 года — на трех предприятиях Корпорации «Хорс» в Искитимском и Маслянинском районах.

Отметим, что по согласно списку сельскохозяйственных организаций Новосибирской области (по данным годовой отчетности за 2015 год), размещенном на сайте Минсельхоза области, в регионе насчитывается более 460 таких организаций.

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