Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Украинские СМИ узнали подробности о личности убийцы Вороненкова
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Фестиваль весны в Индии
12Ливни затопили Перу
13:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

Антимонопольщики подвели итоги проверки тарифов в Прикамье

В тарифы на тепло и электричество мнополисты закладывают много необоснованных затрат.

Источник: РИА "Новости"

Серьёзные нарушения в сфере тарифообразования нашла проверка УФАС, которая проходила в Пермском крае в феврале. Итоги её озвучили 24 марта руководитель управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин и и.о. руководителя Прикамского УФАС России Антон Удальёв.

Дмитрий Махонин сообщил, что в некоторых документах, представленных комиссии УФАС Региональной службой по тарифам (РСТ), не хватает подтверждений. Например, отсутствует анализ понесённых затрат, многократно превышены статьи расходов по банковским услугам, в тариф незаконно включены затраты на медицинское страхование работников и т. д. РСТ представила на проверку документы теплоснабжающих компаний Т Плюс, Пермской и Березниковской сетевых компаний, теплоснабжающей компании «ИнвестСпецПром» Чайковского, а также электрических компаний, входящих в состав МРСК Урала.

«Мы проверили документы десяти компаний, входящих в состав ПАО «Энергосбыт». Там вообще всё плохо. Договоры аренды оказались фиктивными, ремонты не подтверждены актами выполненных работ, не представлено штатное расписание, а некоторые бумаги вообще несут в себе признаки мошеннических действий. К тому же эти компании оказались аффелироваными лицам, работавшим в правительстве Пермского края. Эти документы мы намерены передать в правоохранительные органы, — сообщил Дмитрий Махонин.

Две недели даётся энергетикам, чтобы высказать свои возражения и предоставить недостающие документы. Эти материалы снова рассмотрит комиссия ФАС.

По итогам этой процедуры она либо выдаст предписания региональной службы по тарифам, входящих в состав МРСК Урала.

«Наша задача сделать процесс образования тарифов прозрачным и понятным всем. Пока же Пермская РСТ не сотрудничает с антимонопольной службой и не стремится открыто показывать механизм тарифообразования, — заключил Антон Удальёв.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
В МВД Украины назвали имя убийцы Вороненкова
ЦБ снизил ключевую ставку до 9,75%
Бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу
Агентов секретной службы накажут из-за инцидента в Белом доме
Немцы создали систему, светящую как 10 тысяч солнц
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь