Антимонопольщики подвели итоги проверки тарифов в Прикамье

Серьёзные нарушения в сфере тарифообразования нашла проверка УФАС, которая проходила в Пермском крае в феврале. Итоги её озвучили 24 марта руководитель управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин и и.о. руководителя Прикамского УФАС России Антон Удальёв.

Дмитрий Махонин сообщил, что в некоторых документах, представленных комиссии УФАС Региональной службой по тарифам (РСТ), не хватает подтверждений. Например, отсутствует анализ понесённых затрат, многократно превышены статьи расходов по банковским услугам, в тариф незаконно включены затраты на медицинское страхование работников и т. д. РСТ представила на проверку документы теплоснабжающих компаний Т Плюс, Пермской и Березниковской сетевых компаний, теплоснабжающей компании «ИнвестСпецПром» Чайковского, а также электрических компаний, входящих в состав МРСК Урала.

«Мы проверили документы десяти компаний, входящих в состав ПАО «Энергосбыт». Там вообще всё плохо. Договоры аренды оказались фиктивными, ремонты не подтверждены актами выполненных работ, не представлено штатное расписание, а некоторые бумаги вообще несут в себе признаки мошеннических действий. К тому же эти компании оказались аффелироваными лицам, работавшим в правительстве Пермского края. Эти документы мы намерены передать в правоохранительные органы, — сообщил Дмитрий Махонин.

Две недели даётся энергетикам, чтобы высказать свои возражения и предоставить недостающие документы. Эти материалы снова рассмотрит комиссия ФАС.

По итогам этой процедуры она либо выдаст предписания региональной службы по тарифам, входящих в состав МРСК Урала.

«Наша задача сделать процесс образования тарифов прозрачным и понятным всем. Пока же Пермская РСТ не сотрудничает с антимонопольной службой и не стремится открыто показывать механизм тарифообразования, — заключил Антон Удальёв.