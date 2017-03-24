Из Ростова на майские праздники пустят дополнительные поезда
Дополнительные поезда дальнего следования пустят из Ростова на майские праздники, сообщает
Дополнительные поезда дальнего следования пустят из Ростова на майские праздники, сообщает
«Планируется перевезти максимальное число пассажиров в курортные и рекреационные зоны. С 21 апреля по 14 мая на популярные маршруты дальнего следования выйдут дополнительные поезда», — сказано в сообщении.
Отмечается, что больше всего поездов будет на маршруте Ростов — Адлер с 27 апреля по 9 мая. Пик перевозок придется на 28 апреля, в этот день отправятся сразу четыре дополнительных состава. В другие дни на этом направлении туда и обратно пассажиров будут перевозить 1−2 допсостава.
Кроме того, вводятся дополнительные поезда на маршрутах Ростов — Кисловодск (отправление из Ростова 28 апреля, из Кисловодска — 1 и 9 мая), а также Ростов — Минеральные Воды (отправление из Ростова 5 и 10 мая).