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16:55 (мск), источник: Городской репортер

Из Ростова на майские праздники пустят дополнительные поезда

Дополнительные поезда дальнего следования пустят из Ростова на майские праздники, сообщает пресс-служба СКЖД.

«Планируется перевезти максимальное число пассажиров в курортные и рекреационные зоны. С 21 апреля по 14 мая на популярные маршруты дальнего следования выйдут дополнительные поезда», — сказано в сообщении.

Отмечается, что больше всего поездов будет на маршруте Ростов — Адлер с 27 апреля по 9 мая. Пик перевозок придется на 28 апреля, в этот день отправятся сразу четыре дополнительных состава. В другие дни на этом направлении туда и обратно пассажиров будут перевозить 1−2 допсостава.

Кроме того, вводятся дополнительные поезда на маршрутах Ростов — Кисловодск (отправление из Ростова 28 апреля, из Кисловодска — 1 и 9 мая), а также Ростов — Минеральные Воды (отправление из Ростова 5 и 10 мая).

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