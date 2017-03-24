В Волгограде жильцы дома вернули 1 млн рублей, переплаченных за тепло
Жители дома № 22, расположенного на улице Казахской в Советском районе Волгограда, вернули один миллион рублей, переплаченных за отопление.
Жители дома № 22, расположенного на улице Казахской в Советском районе Волгограда, вернули один миллион рублей, переплаченных за отопление.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В ходе проверки специалисты инспекции установили, что управкомпания ООО «Домовладелец Советского района» с 2012 по 2015 годы начисляла плату за отопление исходя из норматива потребления тепловой энергии при наличии в многоэтажке общедомового прибора учета. «С ресурсоснабжающей организацией она рассчитывалась исходя из показаний общедомового прибора учета. С октября 2015 года по февраль 2016 года УК начисляла жильцам плату за тепло не соответствовавшую объемам, предъявлявшимся поставщиком ресурса», — добавили в мэрии.