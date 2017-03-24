ЦБ снизил ключевую ставку до 9,75%
Совет директоров Банка России на заседании 24 марта снизил ключевую ставку, сообщает регулятор.
Совет директоров Банка России на заседании 24 марта снизил ключевую ставку, сообщает регулятор.
Последний раз ЦБ снижал ключевую ставку в сентябре 2016 года — до 10%. Тогда шаг снижения составил 0,5 процентных пункта.
На предыдущем заседании Банк России оставил ключевую ставку неизменной, отметив, что потенциал для ее снижения в I полугодии уменьшился.
Рынок в целом ожидал снижения ключевой ставки не раньше апреля. «Без изменения, но при этом в целом тональность заявления должна измениться в пользу более конструктивного взгляда на инфляцию и вообще в целом на макроэкономику, что должно создать предпосылки для начала снижения ставок с апреля», — прогнозировал главный экономист Bank of America Merill Lynch Russia Владимир Осаковский.
В то же время аналитики не исключали, что ЦБ может воспользоваться открывшимся «окном возможностей». «Есть ощущение, что сейчас ненадолго открылось окно возможностей для безопасного снижения ключевой ставки Банка России
Аналитики Sberbank CIB в обзоре от 21 марта прогнозировали снижение ставки на 0,25 б.п. «…мы пересмотрели наши прогнозы, предполагавшие, что снижение ставки ЦБ возможно не ранее II квартала. Теперь мы ожидаем, что регулятор изменит ключевую ставку уже в пятницу, 24 марта, снизив ее на 25 б. п. — до 9,75%. При этом мы
В декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью «России 24» пояснила, что ключевая ставка может быть снижена до 6,5−7% с нынешних 10%, когда инфляция закрепится на уровне 4% и понизятся инфляционные ожидания. По итогам 2016 года годовая инфляция составила 5,4%, 2015 года — 12,9%.
Гораздо интереснее, что фракция КПРФ в думе поднимает вопрос о расследовании Навального, и обращает внимание, что "а в ответ тишина..." (Высоцкий).