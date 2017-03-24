Все вкладчики проблемных банков Татарстана получили страховое возмещение АСВ

«По вкладчикам: те, кто имел застрахованные суммы, все получили (страховое возмещение — прим. ТАСС). Есть определенные категории, примерно 1,7−1,8 тыс. человек, которые были переоформлены на другие виды вкладов, они не попали под страховое возмещение. Сейчас идут юридические процедуры, есть прецедент, когда инвалиды получили решение суда. Я думаю, что у такой категории есть шанс обратиться в суд», — сказал он.

Говоря об остальных категориях вкладчиков (физические лица с суммой на счету выше 1,4 млн рублей и юридические лица), Минниханов отметил, что необходимо сформировать кредитную массу и правильно ее реализовать. «И после этого мы поймем, какая часть будет удовлетворять требованиям кредиторов», — добавил он.

Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ; Интехбанк занимает 138-е место, Анкор банк — 231-е. Все три банка являются участниками системы страхования вкладов.