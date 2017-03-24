Из Казани открываются новые ежедневные авиарейсы в Москву

Рейсы будут осуществляться авиакомпанией «Россия». Самолеты будут прибывать в аэропорт «Внуково». Сообщается, что направление будут обслуживать комфортабельные воздушные суда Airbus А319. А с конца мая на линию дополнительно планируется поставить более вместительные самолеты парка — Boeing 737.

Напомним, с 26 марта также из Казани открываются новые авиарейсы в Самару, Киров и Оренбург. Полеты будут осуществляться три раза в неделю. Кроме этого, из аэропорта «Казань» стартуют рейсы в Санкт-Петербург и Сочи.